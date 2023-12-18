Орловские магазины попались на противоречии цен

В областной прокуратуре обсудили вопросы ценообразования.

Заместитель прокурора Орловской области Сергей Панкратов встретился с производителями, поставщиками продуктов питания и руководителями крупных розничных сетей региона. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства. Участники встречи обсудили вопросы ценообразования на продукты питания и товары первой необходимости, а также установленные требования к количеству товаров при их производстве, фасовке, продаже и импорту.

Как сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Орловской области, участники заслушали информацию этого ведомства о проводимых контрольно-надзорных и профилактических мероприятиях. Так, было озвучено, что в 2023 году сотрудники орловского Роспотребнадзора провели 23 контрольных мероприятия в отношении торговцев табачной продукцией. Фактов реализации продукции по цене, не соответствующей цене на пачке изделия, установлено не было. При проведении мониторинга в ГИС «Честный знак» также не было выявлено нарушений при установлении цен на табачную продукцию.

«По вопросам несоответствия цены, указанной на ценнике и стоимости, взимаемой продавцом на кассе при расчете за покупку рассмотрено 14 обращений: в ряде магазинов сети «Лента», «Агроторг», «Магнит», «Пятерочка», «Продукты Дешево», «Минимаркет» при расчете за продукты на кассе с потребителя взималась стоимость выше указанной на ценниках; за непродовольственные товары в магазинах сети «Летуаль», «Магнит косметик», «Кари», «Горки», «Садовый рай», «Фикс прайс», «Сантехника» ИП Воинов, ИП Моргунова», – говорится в информации Управления Роспотребнадзора Орловской области.

Участники совещания затронули и неожиданно ставшую актуальной тему резкого повышения цен на куриные яйца. В данном случае было отмечено, что по этому вопросу на «горячую линию» Управления Роспотребнадзора поступило уже более двух десятков обращений. В Ведомстве добавили, что по всем выявленным нарушениям выдавались предостережения, а всем обратившимся были разъяснены требования законодательства в сфере защиты прав потребителей.

В свою очередь Сергей Панкратов отметил, что «надзор за исполнением законодательства в сфере ценообразования на продукты питания и товары первой необходимости – одно из приоритетных направлений прокурорской деятельности. Проверки в этой сфере проводятся на постоянной основе, основные проблемные вопросы регулярно обсуждаются на заседаниях постоянно действующей рабочей группы».

«Заместитель прокурора области акцентировал внимание на необходимости обеспечения баланса интересов всех участников торговых правоотношений, – добавили в пресс-службе областной прокуратуры. – По результатам встречи заместителем прокурора области производителям, поставщикам продуктов питания и руководителям крупных розничных сетей региона объявлено 8 предостережений о недопустимости нарушений закона в сфере ценообразования».

ИА «Орелград»