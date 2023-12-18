Орловский вуз провёл конкурс-выставку «Гостинец для Защитника»

Мероприятие прошло в Среднерусском институте управления – филиале РАНХиГС.

Организатором выступила кафедра пищевых технологий, сервиса, торгового и таможенного дела Президентской академии в Орле, которая, в том числе, готовит специалистов для индустрии питания и индустрии гостеприимства.

Ребятам была предоставлена возможность проявить свои кулинарные способности и поздравить бойцов Российской армии с наступающим Новым годом. Участникам нужно было испечь по два изделия из любого вида теста – одно для выставки, другое для дегустации – и написать «Письмо солдату», участвующему в специальной военной операции.

На вставку принесли свои работы более 60 участников. Школьники пришли вместе с педагогами и родителями. На больших столах были выставлены пряники, печенье, коврижки и другие изделия, которые конкурсанты не только достойно оформили, но и красиво назвали. «Котелки Болховские», «Победитель», «Боец», «Для воина» – такие названия носили работы участников. Кафедрой пищевых технологий института был организован тематический стол «Солдатский привал», а представители Музея Великой Отечественной войны Президентской академии в Орле организовали для гостей выставку экспонатов музея.

Работы ребят оценивало компетентное жюри во главе с президентом Ассоциации сельхозтоваропроизводителей, предприятий пищеперерабатывающих производств и торговли – «Орловское качество» Татьяной Куницыной.

Среди школьников первое место заняла Анастасия Новикова, ученица 9-го класса школы №38 города Орла.

Высокую оценку жюри получил «Орловский техникум агробизнеса и сервиса» (филиал № 1 в городе Болхов) с фирменной выпечкой «Болховские котелки». Это изделие также будет представлено в Орловском павильоне на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ. Победителей конкурса наградили именными дипломами и памятными подарками, участникам вручили сертификаты об участии.

«На этой неделе мы будем заниматься формированием очередного груза гуманитарной помощи российским бойцам. Туда также войдет и выпечка по рецептам победителей конкурса, которую испечет для нас Комплекс общественного питания института. Конечно же, передадим нашим военным написанные ребятами письма», – рассказал директор Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС Павел Меркулов.

ИА «Орелград»