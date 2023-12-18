Поликлиника Кромской ЦРБ начала принимать пациентов после ремонта

Работы затянулись на целый год.

Напомним, ремонт стартовал в июле 2022-го и должен был окончиться в декабре того же года. Однако «последнюю дату» пришлось переносить – и не раз. При этом даже незадолго до сдачи в облсовете высказывались опасения, что подрядчик может бросить объект.

Стоимость контракта составила 75,6 миллиона рублей. Как сообщают «Вести-Орёл», в здании сделали капитальный ремонт, привели в порядок фасад и кровлю, заменили коммуникации. Также в поликлинике обновили оборудование, например, приобрели новый маммограф.

«Теперь у нас есть возможность на месте обследовать своих женщин», – подчеркнула заведующая рентгенологическим отделением поликлиники Ирина Шанусь.

Тем не менее, в Кромской ЦРБ наблюдается существенная нехватка специалистов. Здесь с нетерпением ждут педиатров и терапевтов, а также офтальмолога, психиатра и многих других врачей.

ИА «Орелград»