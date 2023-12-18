После обрушения крыши в многоквартирном доме возбуждено дело

Орловский СКР подозревает халатность в бездействии УК и администрации Орла.
ЧП произошло в доме №146 по улице Васильевской. Несущие конструкции кровли не выдержали снежной нагрузки 17 декабря. Здание является аварийным, однако жильцам не предложили переехать в маневренный фонд. Управляющая компания не провела мероприятия по укреплению кровли. При и чиновники, и коммунальщики достоверно знали, что знание признано аварийным – не пригодным для проживания граждан, подчеркивают в СУ СК России по Орловской области.
В основу уголовного дела легли материалы проверки прокуратуры региона.
Отметим, мэр Орла Юрий Парахин сообщил, что жильцам дома, где произошло ЧП, предложили переехать в пункт временного размещения.
ИА “Орелград”