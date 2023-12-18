Всплыли любопытные детали крупного хищения в «Красной Звезде»

Деньги перечислялись бомжу, а коровам не докладывали корма.

Как уже рассказывал «Орелград», Орловский облсуд рассмотрел в апелляции уголовное дело о присвоении денежных средств. В результате были признаны виновными и наказаны генеральный директор и бухгалтер-кассир АО ОПХ «Красная Звезда» – Олег Тимохин и Галина Сироткова. Суды двух инстанций пришли к выводу, что они совместно похитили у предприятия более 10 миллионов рублей. В результате Тимохин получил наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима и штраф в размере 700 тысяч рублей. Сиротковой назначено наказание в виде лишения свободы сроком на два года с отбыванием в колонии общего режима и штрафом в размере 100 тысяч рублей.

И вот теперь пресс-служба Орловского районного суда, рассматривавшего дело в первой инстанции, раскрыла некоторые подробности этого хищения. Сообщается, что подсудимые, используя свое служебное положение, в течение нескольких лет присваивали денежные средства хозяйства, причинив ущерб в особо крупном размере. В частности, было установлено, что Тимохин подписывал фиктивные договоры на поставку жмыха рапсового с несуществующей фирмой – ООО «Фатон». На момент совершения преступления она уже прекратила свое существование, более того, она никогда не занималась производством и поставкой жмыха.

«Для придания законности совершаемых сделок и изъятия наличных денежных средств из кассы АО ОПХ «Красная Звезда» представлялись подложные накладные и составлялись фиктивные расходные кассовые ордера о выдаче наличных денежных средств за якобы произведенные поставки жмыха рапсового сотруднику ООО «Фатон» – лицу без определенного места жительства, отбывающему наказание в местах лишения свободы, которому о существовании этой фирмы ничего не было известно и который никогда в ООО «Фатон» не работал», – сообщает пресс-служба Орловского районного суда.

Фактически денежные средства из кассы АО ОПХ «Красная Звезда» не выдавались. Кассир сама их оттуда забирала, часть отдавала директору, часть оставляла себе. Таким образом, фактически жмых в АО ОПХ «Красная Звезда» не поступал, хотя по документам следовало, что его якобы добавляли в корм коровам. В реальности буренки получали эту кормовую добавку только на бумаге и в результате «были лишены ценной биологической добавки, значительно влияющей на продуктивность молока». Напомним, что преступная деятельность была пресечена сотрудниками УФСБ России по Орловской области.

ИА «Орелград»