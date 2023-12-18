С улиц Орла вывезли рекордное количество снега

Об этом сообщили в мэрии.
«Спецавтобаза» и другие предприятия, привлечённые к уборке, за одну ночь облегчили город на 3260 кубометров снежных масс, сообщили в пресс-службе администрации Орла. Это произошло с субботы на воскресенье.
Работа по расчистке снега продолжаются. Минувшей ночью в Орле в Советском районе убирали тротуары по улицам
- Ленина,
- Пролетарская гора,
- 60 лет Октября,
- Пионерской,
- Октябрьской,
- Красноармейской,
- Горького,
- Салтыкова-Щедрина,
- по Болховскому шоссе,
- а также пешеходную зону на площади Ленина.
В Заводском районе расчищали дворовые территории, а также проезды к многоквартирным домам.
В Железнодорожном районе чистили тротуары по улицам
- Московской,
- Герцена,
- Орджоникидзе,
- Революции,
- Советской,
- Степана Разина,
- Покровской
- Привокзальной,
- пешеходные зоны на площадях Мира и Привокзальной,
- а также на Красному мосту.
В Северном районе от снега освободили тротуары на улицах Раздольной и Михалицина, а также на мосту через реку Ока (по улице Раздольной).
Кроме того, во всех районах продолжалась расчистка остановок общественного транспорта, заездных карманов, проездов к социальным и культурным объектам.
ИА «Орелград»