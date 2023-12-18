С улиц Орла вывезли рекордное количество снега

Об этом сообщили в мэрии.

«Спецавтобаза» и другие предприятия, привлечённые к уборке, за одну ночь облегчили город на 3260 кубометров снежных масс, сообщили в пресс-службе администрации Орла. Это произошло с субботы на воскресенье.

Работа по расчистке снега продолжаются. Минувшей ночью в Орле в Советском районе убирали тротуары по улицам

Ленина,

Пролетарская гора,

60 лет Октября,

Пионерской,

Октябрьской,

Красноармейской,

Горького,

Салтыкова-Щедрина,

по Болховскому шоссе,

а также пешеходную зону на площади Ленина.

В Заводском районе расчищали дворовые территории, а также проезды к многоквартирным домам.

В Железнодорожном районе чистили тротуары по улицам

Московской,

Герцена,

Орджоникидзе,

Революции,

Советской,

Степана Разина,

Покровской

Привокзальной,

пешеходные зоны на площадях Мира и Привокзальной,

а также на Красному мосту.

В Северном районе от снега освободили тротуары на улицах Раздольной и Михалицина, а также на мосту через реку Ока (по улице Раздольной).

Кроме того, во всех районах продолжалась расчистка остановок общественного транспорта, заездных карманов, проездов к социальным и культурным объектам.

ИА «Орелград»