С улиц Орла вывезли рекордное количество снега

18.12.2023 | 10:42 ЖКХ, Новости

Об этом сообщили в мэрии.

Фото: ИА “Орелград”

«Спецавтобаза» и другие предприятия, привлечённые к уборке, за одну ночь облегчили город на 3260 кубометров снежных масс, сообщили в пресс-службе администрации Орла. Это произошло с субботы на воскресенье.

Работа по расчистке снега продолжаются. Минувшей ночью в Орле в Советском районе убирали тротуары по улицам

  • Ленина,
  • Пролетарская гора,
  • 60 лет Октября,
  • Пионерской,
  • Октябрьской,
  • Красноармейской,
  • Горького,
  • Салтыкова-Щедрина,
  • по Болховскому шоссе,
  • а также пешеходную зону на площади Ленина.

В Заводском районе расчищали дворовые территории, а также проезды к многоквартирным домам.

В Железнодорожном районе чистили тротуары по улицам

  • Московской,
  • Герцена,
  • Орджоникидзе,
  • Революции,
  • Советской,
  • Степана Разина,
  • Покровской
  • Привокзальной,
  • пешеходные зоны на площадях Мира и Привокзальной,
  • а также на Красному мосту.

В Северном районе от снега освободили тротуары на улицах Раздольной и Михалицина, а также на мосту через реку Ока (по улице Раздольной).

Кроме того, во всех районах продолжалась расчистка остановок общественного транспорта, заездных карманов, проездов к социальным и культурным объектам.

ИА «Орелград»


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