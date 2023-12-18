Вадим Тарасов осудил опаздывающих чиновников

18.12.2023 | 10:56 Новости, Общество

Заместитель орловского губернатора попросил провести «превентивные мероприятия».

Фото: ИА “Орелград”

Вопрос был поднят под занавес заседания 18 декабря. Заместитель главы региона Вадим Тарасов отметил, что есть небольшая информация для коллег из правительства Орловской области.

«Наблюдаю, что отдельные руководители, условно, вольно себя ведут, не соблюдая абсолютно график работы и трудовую дисциплину. Какой пример вы показываете подчиненным, опаздывая на полчаса? Прошу эти случаи исключить».

Руководителю администрации губернатора и правительства Орловской области Александру Шалимову поручено провести «превентивные мероприятия», в первую очередь с руководителями госорганов.


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