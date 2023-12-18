ТОП влияния: Сергей Будагов (48)

Председатель совета директоров ООО «АПК Юность».

В корпорации в 2023 году работает 1560 человек. В ТОС «Мценск» стартовало строительство завода по переработке масличных культур производительностью 1400 тонн в сутки.

Уставный капитал ООО «АПК Юность» – 629 млн рублей. В корпорацию входит ООО «ПОЗЦ Свеженка», учитывая цены на мясо кур и яйца, – очень перспективное подразделение.

Будагов Сергей Аристеевич был директором известной сети «Юнмарт», председателем совета директоров АО «Картофельная Нива Орловщины».

В июле 2018 года стал советником губернатора Орловской области Андрея Клычкова на общественных началах.

При губернаторе Александре Козлове Сергей Будагов выстроил систему реализации орловской продукции под брендом «Родное село». В 2015 году обвинялся в покушении на дачу взятки, якобы, таким образом пытался защитить от сноса торговые точки.

В апреле 2009 года был приглашен в качестве кризисного менеджера в государственную «Орловскую ниву». В 2010 выкупил холдинг на спорных условиях. До 2020 года являлся фигурантом уголовного деда о мошенничестве.

«Орелград» подготовил свою версию рейтинга влияния, учитывая не только достижения, но и провалы, негативное воздействие на развитие региона. Всех участников ТОП-50 можно увидеть по ссылке.