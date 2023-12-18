В Орле автомобили застряли на трамвайных путях

Ситуацию исправили сотрудники МЧС.
Оригинальное ДТП случилось в Заводском районе рядом с Крестительским кладбищем – на перекрёстке улиц Гоголя и Достоевского. Машины застряли там в субботу утром (около 7 часов 30 минут) Об этом рассказали в пресс-службе Управления МЧС по Орловской области.
На помощь пришли сотрудники 5-й пожарно-спасательной части Орла. Они вытащили автомобили из ловушки и освободили проезд для трамваев.
В этот же день в 18 часов сотрудники МЧС прибыли в переулок Бетонный, где помогли вытащить из снега застрявшую фуру. Всего за выходные спасатели и пожарные выезжали на вызовы 22 раза. Пять из них пришлись на возгорания, остальные 17 на другие виды происшествий.
Напомним, ранее за сутки сотрудники МЧС вытащили из снега 9 автомобилей.
ИА «Орелград»