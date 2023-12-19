Депутаты Орловщины и ЛНР договорились помогать друг другу

19.12.2023 | 21:14 Новости, Общество

Подписано соглашение о межпарламентском сотрудничестве Орловского областного Совета народных депутатов и Народного Совета ЛНР.

Церемония состоялась 19 декабря в Москве. Подписи под документом подставили спикеры законодательных органов двух регионов — Леонид Музалевский и Денис Мирошниченко.

Речь идет о взаимодействии в области совершенствования законодательного регулирования вопросов социально-экономического развития, местного самоуправления, поддержке товаропроизводителей, развития АПК и так далее.

Леонид Музалевский назвал соглашение важным этапом в процессе налаживания связей между регионами. И напомнил, что орловские депутаты регулярно выезжают в ЛНР с гуманитарными грузами. Очередная командировка запланирована на конец декабря – в Луганск, сообщила пресс-служба облсовета.


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