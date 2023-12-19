В Орловской области приватизируют «Дорожную службу»

План приватизации госимущества значительно вырос ко второму чтению.

Правительство Орловской области уточнило прогнозный план приватизации государственного имущества на 2024-2026 годы. Как уже рассказывал «Орелград», в первом чтении он ранее был одобрен Орловским облсоветом народных депутатов. Теперь в план предлагается внести поправки. По сравнению с предыдущей редакцией документ претерпел значительные изменения. В частности, в него включена приватизация государственного унитарного предприятия «Дорожная служба» путем преобразования в акционерное общество со 100-процентным участием Орловской области в уставном капитале.

Решение принимается в целях исполнения относительно новых норм Федеральных законов «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» и «О защите конкуренции», в соответствии с которыми ранее областные власти утвердили план реформирования государственных унитарных предприятий Орловской области на период до 1 января 2025 года. Сам план был утвержден распоряжением правительства региона в октябре 2021 года, реализуется он поэтапно.

Программа приватизации государственного имущества Орловской области на ближайшие три года также оказалась значительно расширена. Если в первом чтении предлагалось пустить с молотка всего один объект стоимостью 149,5 тысячи рублей, то теперь список недвижимости, которую планируется выставить на торги, пополнился на десятки единиц. В него, в том числе, были включены объекты, подлежащие приватизации, но так и не проданные в 2023 году.

Как следует из пояснительной записки, в 2024 году приватизация объектов будет осуществляться путем продажи в электронной форме на аукционе с открытой формой подачи предложений о цене. По ее итогам при благоприятной конъюнктуре рынка планируется получение доходов в размере 31,251 миллиона рублей, в том числе: 17,568 миллиона рублей от продажи государственного имущества, 13,683 миллиона рублей – от продажи земельных участков, на которых расположены объекты недвижимого имущества, подлежащие приватизации.

ИА «Орелград»