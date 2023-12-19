В Орловской области выявлено почти полтысячи наркопреступлений

О состоянии оперативной обстановки в Орловской области отчиталось УМВД.

В истекшем периоде текущего года органами и подразделениями внутренних дел Орловской области был осуществлен комплекс мероприятий по выполнению приоритетных задач в сфере обеспечения правопорядка, общественной безопасности, защиты личной и имущественной безопасности граждан, профилактики и противодействия иным видам преступности. Общественно-политическая ситуация в регионе оставалась стабильной.

Об этом сообщается в ежемесячном отчете об оперативной обстановке, с которым выступает региональное Управление МВД России. По оценке ведомства, в регионе продолжает сохраняться устойчивая тенденция сокращения количества зарегистрированных преступлений, по итогам прошедших 11 месяцев их динамика снизилась на 3,8 процента. Снижение регистрации преступлений отмечается в 18 районах области, наибольшее – в Корсаковском, Верховском и Троснянском районах.

«Во взаимодействии с другими правоохранительными ведомствами поставлено на учет 479 преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, – сообщает также УМВД. – Из незаконного оборота сотрудниками органов внутренних дел изъято 63,9 килограмма наркотических средств и психотропных веществ. Пресечено 573 административных правонарушения линии незаконного наркооборота».

Также сотрудниками оперативных подразделений за прошедший период времени было выявлено 592 преступления экономической направленности. Из них 223 относятся к категории тяжких или особо тяжких, а 89 таких преступлений были совершены в крупном и особо крупном размере. В УМВД добавили, что в отчетном периоде было меньше совершено убийств, изнасилований, разбойных нападений, грабежей, краж всех форм собственности, хищений и угонов транспортных средств.

ИА «Орелград»