«Корпорация ГРИНН» не будет платить налоги на Орловщине

Юрлицо ушло в соседний регион.
Это произошло в ноябре текущего года, сообщает портал «Орловские новости». Компания сменила место официальной регистрации с Орла на Брянск.
Как указывает источник, корпорация являлась одним из крупнейших налогоплательщиков Орловской области. Ежегодные отчисления в бюджет составляли около 850 миллионов рублей. Основатель компании Николай Грешилов был признан Почётным гражданином Орловской области в 2016-м году.
Грешилов создал корпорацию ещё в 1992-м, но продал бизнес в 2019-м. Новым владельцем стало ООО «Паб» – структура букмекерской компании 1xBet.
Этим летом один из новых совладельцев компании Сергей Каршков скончался в Швейцарии.
ИА «Орелград»