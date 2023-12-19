«Корпорация ГРИНН» не будет платить налоги на Орловщине

Юрлицо ушло в соседний регион.

Это произошло в ноябре текущего года, сообщает портал «Орловские новости». Компания сменила место официальной регистрации с Орла на Брянск.

Как указывает источник, корпорация являлась одним из крупнейших налогоплательщиков Орловской области. Ежегодные отчисления в бюджет составляли около 850 миллионов рублей. Основатель компании Николай Грешилов был признан Почётным гражданином Орловской области в 2016-м году.

Грешилов создал корпорацию ещё в 1992-м, но продал бизнес в 2019-м. Новым владельцем стало ООО «Паб» – структура букмекерской компании 1xBet.

Этим летом один из новых совладельцев компании Сергей Каршков скончался в Швейцарии.

ИА «Орелград»