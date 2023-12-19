Орловщина стала лидером страны и ЦФО по гречихе и рапсу

Об этом объявил губернатор.

Как рассказал Андрей Клычков, в этом году валовый сбор гречихи составил 91 тысячу тонн (в первоначально оприходованном весе). Это лучший результат по ЦФО и третий – по всей Российской Федерации.

Также получен рекордный урожай рапса и соевых бобов. Валовый сбор составил 299 тысяч тонн. Это примерно на 100 тысяч превышает показатель минувшего года. В этой «номинации» Орловщина снова стала лучшей в ЦФО, а также второй в рамках всей страны.

Кроме того, Клычков отметил и успехи в выращивании сахарной свёклы. «Накопано 2 миллиона 311 тысяч тонн (почти на 300 тысяч тонн больше, чем в прошлом году) со средней урожайностью 462 центнера с гектара – отличный результат», – заявил губернатора.

В целом, по итогам первых девяти месяцев текущего года, общий объём производства продукции сельского хозяйства в Орловской области составил 92,8 миллиарда рублей. Это превышает показатель за аналогичный период минувшего года на 6%.

ИА «Орелград»