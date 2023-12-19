ТОП влияния: МонолитСтрой – получить миллиард и пусть Орел подождет! (43)

Благодаря этому подрядчику облысела Комсомольская и часть Прокуровского лесопарка.

Компания не смогла в срок отремонтировать одну улицу в Орле в 2022 году, но получила контрактов почти на миллиард в 2023. Кладут плитку в снег, заставляют орловцев записывать обращения к президенту Владимиру Путину, но сроки завершения работ заказчиками просто плавно переносятся на 2024 год. Почему не расторгаются контракты? Не спрашивай читатель. Говорят, у компании есть высокий покровитель. Видимо, он не заинтересован в том, чтобы в Орловской области строили дороги в срок и без скандалов.

Улица Орловских Партизан – 111,382 млн рублей, 50% аванс. Контракт заключен 17.04.2023. Обещали сдать в 2023, но перенесли на 2024.

Комсомольская (от Карачевского шоссе до Кромского шоссе) – 336 млн рублей, 50% аванс. Контракт заключен 16.03.2023. Обещали сдать в 2023, но перенесли на 2024.

«Сосково – Мураевка – Должонки» – 568,3 млн рублей (в ГИС Закупки контракта нет, поэтому невозможно следить за деталями). Реконструкцию должны были завершить в 2023 году, однако объект перешел на 2024.

Устройство линий искусственного электроосвещения и пешеходных дорожек в Хотынце, капремонт автомобильной дороги “Болхов – “Орёл – Витебск” в границах поселка – 60,5 и 96,364 млн рублей соответственно. Аванс 64.63% и 31.47%. Контракты заключены 28.11.2022 и 28.03.2023. Объекты должны были сдать в сентябре и ноябре 2023 года. В начале декабря в соцсетях публиковали фото, как в Хотынце плитку укладывают в снег.

Выполнение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги общего пользования регионального значения “Глазуновка -Тросна” – Богородское – Кромы (контракт жизненного цикла) – 111 млн рублей, аванс 30.52%. Контракт заключен 24.05.2023 (в ГИС «Закупки» размещена уже пятая его версия).

«Нарышкино – Сосково» – Ясная Поляна – Ледно с последующем их содержанием – 95,925 млн рублей, 30.65% аванс. Контракт заключен 26.05.2023.

МонолитСтрой проводил капремонт автомобильных дорог в Знаменке и Образцово, – 33 и 29 млн рублей. Ремонт дорог частного сектора в Орле – 656,488 млн рублей, аванс – 50%.

По данным kartoteka.ru, с марта 2022 года генеральным директором МонолитСтроя является Абдурахманов Магомед Ахмедович, учредитель – Абдурахманов Магомед Ахмедович. Компания зарегистрирована в Москве. Уставный капитал – 10 тыс. рублей. Чистая прибыль в 2022 году – 2,7 млн рублей. Аналитика «Картотеки» прогнозирует, что финансовый риск компании «высокий».

«Орелград» подготовил свою версию рейтинга влияния, учитывая не только достижения, но и провалы, негативное воздействие на развитие региона. Всех участников ТОП-50 можно увидеть по ссылке.