МУП «ТТП» решили срочно спасать от банкротства

В городе оперативно принята целевая программа поддержки транспорта.

Мэр Юрий Парахин утвердил муниципальную программу «Поддержка муниципальных унитарных предприятий, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров и багажа городским наземным электрическим транспортом в городе Орле». Судя по названию, программа охватывает всю отрасль целиком. Но известно, что в Орле имеется только одно предприятие, подпадающее по указанные критерии, – МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие.

Интересно и то, что действие программы рассчитано на 2023 год, а подписана она была 11 декабря 2023 года. Можно предположить, что речь идет о срочных мероприятиях. Сама программа предусматривает два основных мероприятия: оказание финансовой поддержки муниципальным предприятиям и оптимизацию маршрутной сети города Орла. Соответственно, основными задачами объявлены: исключение банкротства муниципальных предприятий и обеспечение бесперебойной работы городского наземного электрического транспорта в городе Орле; уменьшение дублирования маршрутов городского наземного электрического транспорта автобусными маршрутами.

Впрочем, судя по программе, в городе планируется убрать только один автобусный маршрут, дублирующий маршруты городского электрического транспорта. Финансирование программы составляет 160 миллионов рублей, из которых 100 миллионов городу передаются из областного бюджета в виде иных межбюджетных трансфертов, а еще 60 выделяются из городской казны. Понятно, что все деньги предназначены на поддержку одного предприятия.

«В настоящее время обслуживание маршрутов городского наземного электрического транспорта в городе Орле осуществляет муниципальное унитарное предприятие «Трамвайно-троллейбусное предприятие» города Орла, – говорится в паспорте программы. – Перевозка пассажиров и багажа наземным городским электрическим транспортом в городе Орле осуществляется: – троллейбусами по 4 маршрутам протяженностью 42 км; трамваями по 3 маршрутам – протяженность 29 км».

За 9 месяцев 2023 года предприятие перевезло около 2,67 миллиона пассажиров троллейбусами и 1,89 миллиона – трамваями. При этом уже не первый год МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие» испытывает серьезные финансовые сложности. Расчетные счета остаются заблокированными. За 9 месяцев 2023 года у предприятия сложилась кредиторская задолженность в размере 255,9 миллиона рублей.

«Приоритетом администрации Орла является сохранение в городе услуг по перевозке пассажиров и багажа городским наземным электрическим транспортом, – считают авторы документа. – Реализация программы позволит обеспечить бесперебойную работу городского наземного электрического транспорта в городе Орле и исключить возможность банкротства МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие» города Орла».

ИА «Орелград»