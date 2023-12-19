ТОП влияния: Юрий Парахин (46)

19.12.2023 | 7:28 Новости, ТОП-50

Руководитель мусороперерабатывающего завода «ЭкоСити». 

ИА “Орелград”

В апреле этого года орловцы узнали, как связаны слова «барабан» и «коллапс». ЭкоСити приостановил свою работу в связи с поломкой оборудования – Орел начал зарастать мусором.

Юрий Алексеевич Парахин – не только бизнесмен, но и популярный спикер, медийная личность. Он собирает пресс-конференции и громко говорит о «провалах» региональных властей. В ответ губернатор Андрей Клычков заявил, например, что заниматься шантажом не стоит.

В 2024 году анонсировано открытие комплекса-конкурента – ЭкоПолис … Глава СКР поручил оценить законность его ввода в эксплуатацию.

Юрий Парахин – кандидат технических наук, член-корреспондент Международной академии наук экологии и безопасности жизнедеятельности (МАНЭБ). Учредитель и руководитель ряда обществ: ООО «Экология», АНО ДПО УЦПК «Экология», ООО “ЭТТ” (ликвидированных ООО «Рецикл», ООО «Экологический Альянс», ЗАО «Орловский экологический комплекс»).

Юрий Парахин один из первых в России активно начал заниматься продвижением сортировки отходов, задолго до коренного пересмотра обращения с ТКО в России. Его стаж «мусорных войн» более двадцати лет.

«Орелград» подготовил свою версию рейтинга влияния, учитывая не только достижения, но и провалы, негативное воздействие на развитие региона. Всех участников ТОП-50 можно увидеть по ссылке.


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Орелград. 2023 год

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