Десятки орловцев пожаловались на плохой воздух из-за асфальта

В Орле участники межведомственного совещания обсудили проблему выбросов.

В Орле под председательством регионального уполномоченного по правам человека Наталии Балашовой состоялось межведомственное совещание по соблюдению требований законодательства по охране атмосферного воздуха в связи с жалобами жителей Северного района. В мероприятии приняли участие представители Управления Роспотребнадзора Орловской области, которое представило свое видение ситуации. По данным ведомства, в 2023 году поступило 80 обращений от жителей Северного района на загрязнение воздуха выбросами предприятий, производящих асфальт. Все поступившие обращения рассмотрены в установленные сроки.

«За 2023 год в рамках рассмотрения обращений, сопровождавшихся отбором проб воздуха (в мае, июле, сентябре, ноябре) установлено превышение гигиенических нормативов веществ, характерных для выбросов асфальтовых заводов, – сообщили в Управлении Роспотребнадзора. – По каждому приняты меры оперативного реагирования. О неудовлетворительных результатах информированы природоохранная прокуратура Орловской области и управление экологического надзора и природопользования для принятия мер в рамках компетенции».

В связи с превышением среднесуточных концентраций по диоксиду азота и группе суммации №9 были выданы предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований. Их получили ГУП «Дорожная служба» и компания «Жилстройиндустрия», которым было «предложено принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований». Кроме того, совсем недавно, в ноябре текущего года, в суд был направлен иск к «Дорожной службе». Как пояснили в Роспотребнадзоре, он был подготовлен в связи с превышением гигиенических нормативов по содержанию фенола. Ведомство будет просить суд о понуждении ГУПа к исполнению требований санитарного законодательства «в части недопущения превышения гигиенических нормативов содержания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в жилой зоне и принятия исчерпывающих мер для соблюдения обязательных требований».

В Роспотребнадзоре добавили, что на протяжении всего текущего года проводится мониторинг за качеством атмосферного воздуха на границе зоны жилой застройки и промышленной зоны на улице Родзевича-Белевича в Орле. В его рамках на сегодняшний день проведено уже более 500 исследований на содержание веществ, характерных для выбросов асфальтовых заводов. Превышения гигиенических нормативов не установлено.

Ранее Управление Роспотребнадзора сообщало, что в целом по Орловской области за 9 месяцев 2023 года было исследовано 5884 пробы атмосферного воздуха. Доля проб, не отвечающих гигиеническим нормативам, составила 0,15 процента, тогда как в 2022 году она составляла 0,6 процента. Пробы воздуха, не отвечающие гигиеническим нормативам, регистрировались при проведении мониторинга на территории города Ливны, при рассмотрении обращений граждан – на территории поселка Залегощь, Орловского муниципального округа и города Орла.

ИА «Орелград»