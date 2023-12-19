На Орловщине сделают ставку на 4G

Орловской области обещают очередную цифровую трансформацию.

Правительство региона разработало проект государственной программы «Развитие информационного общества на территории Орловской области». Она придет на смену морально устаревшим программа, а ее ответственными исполнителями станут сразу несколько профильных департаментов администрации региона. Ее стратегическая цель стоит в развитии и модернизации современной информационной инфраструктуры, что должно создать условия для обеспечения доступности для граждан и юридических лиц государственных услуг на территории области.

«Внедрение информационных технологий в социально-экономическую сферу, государственное управление и бизнес будет оказывать влияние на рост производительности труда и качество жизни населения, повышать эффективность технологических, производственных и управленческих процессов любой отрасли экономики и уровень обороноспособности страны», – говорится в паспорте документа. Общий объем финансирования составит 2,695 миллиарда рублей. Деньги будут осваиваться в рамках Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы, утвержденной указом президента.

В правительстве региона считают, что на территории Орловской области создана развитая инфраструктура оказания услуг связи. Сети фиксированной связи построены на основе волоконно-оптических линий связи. Подвижная радиотелефонная связь стандарта 2G обеспечивается практически на всей территории области, а также вдоль автомобильных дорог федерального и регионального и межмуниципального значения. Зоны действия сетей мобильной связи стандартов 3G и 4G (LTE), обеспечивающих высокоскоростной доступ, охватывают территории городских округов, муниципального округа, муниципальных районов области, а также иных крупных населенных пунктов.

«Ожидается, что продолжит убывать количество подключений в сетях 3G в пользу подключений в сетях 4G, – следует из паспорта программы. – При этом количество подключений к сетям 2G ожидаемо снизится в пользу разговоров через сети 4G. Широкое распространение сетей 5G пока не планируется, в связи с нерешенными вопросами с предоставлением радиочастотного спектра на федеральном уровне, а также определенными трудностями импортозамещения».

Развитие и модернизация современной инфраструктуры создадут условия для обеспечения доступности услуг электросвязи для всех слоев населения на территории Орловской области и предоставят равные возможности доступа к информационным сетям городскому и сельскому населению, приведут к снижению цифрового неравенства, считают также авторы документа.

ИА «Орелград»