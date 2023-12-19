Техногенный мусор времен СССР обнаружили в Орле

Остатки мусора нашли археологи при обследовании территории вокруг «Полета».

В Орле археологи из Липецкой области провели полевое обследование земельных участков, отведенных под реконструкцию бюджетного учреждения «Орловский областной центр молодежи «Полет». Напомним, центр расположен на Наугорском шоссе. Целью исследования было получение информации о наличии либо отсутствии объектов культурного или археологического наследия в границах планируемых работ.

Участок расположен на левом берегу реки Орлик, в 400 метрах от северо-западного угла здания Церкви Троицы Живоначальной, расположенной на территории Троицкого кладбища. Полевой этап работ начался с осмотра местности на предмет читаемых в рельефе объектов археологического наследия – курганов, валов, рвов, площадок и сопровождался фотофиксацией. Попутно производилась привязка точек фотофиксации в системе глобального позиционирования с помощью портативного прибора GPS.

По архивным данным было установлено, что здание было построено на месте одного из отвершков водоносной балки (в его среднем течении расположено озеро Веселое), входящей слева в долину реки Орлик. В процессе визуального обследования археологи выяснили, что изначально данный овраг был полностью засыпан техногенным мусором в советское время, который начал дерноваться. После строительства молодежного центра данную поверхность частично заасфальтировали, там же разбили клумбы.

Кроме того, для сооружения оконных проемов в цокольной части здания с его восточной стороны была удалена часть техногенного грунта, из-за чего поверхность на данном участке оказалась на 1,5 метра ниже. Поэтому шурф был заложен с восточной стороны здания. Археологического материала и следов культурного слоя в нем выявлено не было, благодаря чему прошедшая затем государственная историко-культурная экспертиза выдала положительное заключение на проект реконструкции.

К слову, ближайшими археологическими памятниками относительно участков обследования являются: «Культурный слой исторической части города Орла: «Детский парк» (XVII – начало XX вв.), расположенный в 1,57 км к юго-востоку; «Культурный слой исторической части города Орла: улица Ленина, дом 43», расположенный в 1,28 км к юго-востоку; «Культурный слой исторической части города Орла: «Поселение Городской парк», расположенный в 2,84 км к юго-востоку; «Культурный слой исторической части города Орла: «Тюремный замок», расположенный в 1,53 км к юго-востоку от участка обследования.

ИА «Орелград»