Областные власти установили тарифы и льготы на электрички

Скидки за счет областного бюджета гарантированы школьникам и студентам.

Департамент государственного регулирования цен и тарифов Орловской области издал приказ об установлении тарифов на железнодорожные перевозки пассажиров в пригородном сообщении. Речь идет о перевозках, выполняемых только на территории Орловской области обществом с ограниченной ответственностью «Региональный экспресс». Тариф на железнодорожные перевозки в пригородном сообщении установлен в размере 3,06 рубля на одного пассажира за 1 километр. Предыдущий тариф составлял 2,8 рубля, он был установлен в апреле 2023 года.

Отметим, что именно с 2023 года областные власти устанавливают тариф для «Регионального экспресса», до этого железнодорожные перевозки на территории Орловской области выполняло акционерное общество «Центральная пригородная пассажирская компания». Новый тариф начнет действовать с 1 января 2024 года. Одновременно утратит силу приказ об установлении ныне действующих расценок. Отметим, что еще до повышения тарифа на электрички депутаты Орловского облсовета включили в закон о региональном бюджете на 2024 году норму о льготах.

В частности, указанным законом установлены льготы по тарифам на проезд обучающихся и воспитанников общеобразовательных организаций старше 7 лет, учащихся очной формы обучения образовательных организаций среднего профессионального и высшего образования железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении. Действовать они будут в периоды с 1 января по 15 июня 2024 года включительно и с 1 сентября по 31 декабря 2024 года включительно в виде 50-процентной скидки от действующего тарифа на 2024 год.

Гарантом льготы является сам областной бюджет, за счет которого власти обещают перевозчикам компенсировать так называемые выпадающие доходы. Как следует из закона о бюджете, порядок ежемесячной компенсации потерь в доходах организациям железнодорожного транспорта в связи с установлением льгот утверждается отдельно правительством Орловской области.

ИА «Орелград»