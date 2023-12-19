Орловщина передала в ЛНР школьный автобус

На нём будут возить детей из Троицкого района республики.

Напомним, наш регион «взял под опеку» данное муниципальное образование. Между администрациями Орловской области и Троицкого района заключены соответствующие договорённости.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства области, автобус стал своеобразным новогодним подарком. Также району передали учебную литературу.

Образовательные учреждения Орловской области собрали для детей из Троицкого района канцелярские товары, посуду, постельные принадлежности, игры и многое другое, необходимое для учёбы и жизни. В свою очередь, библиотека имени Бунина подготовила для местных «книгохранилищ» груз из различных изданий.

Сейчас в Троицком районе в командировке находятся и некоторые орловские чиновники. Они помогают местным коллегам проходить отопительный сезон.

ИА «Орелград»