Орловщина передала в ЛНР школьный автобус

19.12.2023 | 17:41 Новости, Образование, СВО

На нём будут возить детей из Троицкого района республики.

Фото: t.me/depobr57

Напомним, наш регион «взял под опеку» данное муниципальное образование. Между администрациями Орловской области и Троицкого района заключены соответствующие договорённости.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства области, автобус стал своеобразным новогодним подарком. Также району передали учебную литературу.

Образовательные учреждения Орловской области собрали для детей из Троицкого района канцелярские товары, посуду, постельные принадлежности, игры и многое другое, необходимое для учёбы и жизни. В свою очередь, библиотека имени Бунина подготовила для местных «книгохранилищ» груз из различных изданий.

Сейчас в Троицком районе в командировке находятся и некоторые орловские чиновники. Они помогают местным коллегам проходить отопительный сезон.

Фото: t.me/depobr57

ИА «Орелград»


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