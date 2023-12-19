Вдова и сын Михаила Круга посетили «Вятский Посад»

Об этом сообщили в соцсетях орловского православного центра.

Экскурсию для Ирины и Александра Круга провёл лично руководитель проекта «Вятский Посад» Геннадий Цурков. Гостям рассказали о создании центра, проведённых и запланированных мероприятиях. Также им показали храмовый комплекс, сельскохозяйственную гимназию, мастерские, подсобное хозяйство.

«Ирина Круг пообещала в свой следующий визит воплотить свою маленькую мечту и поработать с глиной на гончарном круге», – сообщили в «Вятском Посаде».

Гости остались довольны увиденным. В этот же день певица выступила в Орле с большим сольным концертом.

Ирина Круг родилась в Челябинске в 1976-м году. С 2004-го по 2022-й выпустила 11 сольных альбомов. Является лауреатом премий «Шансон года» (11 раз, с 2005-го по 2023-й годы), MUSICBOX-2017, «Яндекс-музыки (в 2019-м году)».

ИА «Орелград»