Вдова и сын Михаила Круга посетили «Вятский Посад»

19.12.2023 | 12:00 Культура, Новости, Общество

Об этом сообщили в соцсетях орловского православного центра.

Фото: vk.com/centervposad

Экскурсию для Ирины и Александра Круга провёл лично руководитель проекта «Вятский Посад» Геннадий Цурков. Гостям рассказали о создании центра, проведённых и запланированных мероприятиях. Также им показали храмовый комплекс, сельскохозяйственную гимназию, мастерские, подсобное хозяйство.

«Ирина Круг пообещала в свой следующий визит воплотить свою маленькую мечту и поработать с глиной на гончарном круге», – сообщили в «Вятском Посаде».

Гости остались довольны увиденным. В этот же день певица выступила в Орле с большим сольным концертом.

Ирина Круг родилась в Челябинске в 1976-м году. С 2004-го по 2022-й выпустила 11 сольных альбомов. Является лауреатом премий «Шансон года» (11 раз, с 2005-го по 2023-й годы), MUSICBOX-2017, «Яндекс-музыки (в 2019-м году)».

Фото: vk.com/centervposad

ИА «Орелград»


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