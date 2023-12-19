ТОП влияния: Владимир Строев (45)

19.12.2023 | 11:08 Новости, ТОП-50

Один из немногих депутатов, кто принял участие в специальной военной операции.

Фото: vk.com/id791669074

Племянник экс-губернатора Орловской области и бывшего председателя Совета Федерации Егора Строева был мобилизован в конце 2022 года. Владимир Владимирович Строев  на тот момент имел военно-учетную специальность связиста и звание майора запаса. Комментируя мобилизацию, зампред горсовета Орла, отмечал, что выбор был: у одних Верхний Ларс (сбежать в Грузию), а у других военкомат. В ноябре этого года Владимир Строев попал под миномётный обстрел, был ранен в бедро и колено. Проходит лечение и реабилитацию.

В сентября 2015 года избран депутатом Орловского городского Совета народных депутатов. В настоящий момент заместитель председателя горсовета шестого созыва. Регулярно входил в пятерку богатейших депутатов, судя по декларациям.

Был директором ЗАО ФСК “ЧАЙКА”, учредителем ООО “Цитадель”,  ООО “АККОРД”, ОО “ФОРПОСТ”, ООО “Бастион”, ООО «Белый город».

С 2012 по 2017 – председатель совета директоров ОАО «Орелстрой».

С 2011 года – первый заместитель председателя правления Банка «ЦЕРИХ».

С 1997 по 2011 год работал в АИКБ «Зенит Бизнес Банк», с 2002 – председатель правления.

С 1992 по 1997 год проходил военную службу.

В 1992 году окончил Орловское высшее военное командное училище связи (ныне Академия ФСО). В 1999 году – Орловский филиал ВЗФЭИ.

В 1988 году окончил лицей №1.

Родился в Орле 16 июля 1971 года.

«Орелград» подготовил свою версию рейтинга влияния, учитывая не только достижения, но и провалы, негативное воздействие на развитие региона. Всех участников ТОП-50 можно увидеть по ссылке.


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