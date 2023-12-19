ТОП влияния: Александр Шалимов (44)

В его руках кадры исполнительной власти.

Александр Иванович Шалимов возглавил администрацию губернатора и правительства Орловской области в ноябре 2023 года

С мая 2020 по ноябрь 2023 год руководил департаментом сельского хозяйства Орловской области.

С 2011 года – глава Новосильского района.

С 2000 года работал в администрации Орловской области. Начинал с должности специалиста группы по координации деятельности общественных молодежных формирований. Вырос до заместителя начальника отдела по взаимодействию с органами местного самоуправления управления региональной политики, государственной гражданской службы и кадров.

Окончил Орловскую Государственную сельскохозяйственную академию (по специальности «Механизация сельского производства») и Орловскую региональную академию государственной службы (по специальности «юрист»).

Александр Шалимов родился 31 июля 1975 года в деревне Бугровка Новосильского района.

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