ТОП влияния: Александр Шалимов (44)

19.12.2023 | 11:32 Новости, ТОП-50

В его руках кадры исполнительной власти.

Фото: пресс-служба администрации Орловской области

Александр Иванович Шалимов возглавил администрацию губернатора и правительства Орловской области в ноябре 2023 года

С мая 2020 по ноябрь 2023 год руководил департаментом сельского хозяйства Орловской области.

С 2011 года – глава Новосильского района.

С 2000  года работал в администрации Орловской области. Начинал с должности специалиста группы по координации деятельности общественных молодежных формирований. Вырос до   заместителя начальника отдела по взаимодействию с органами местного самоуправления управления региональной политики, государственной гражданской службы и кадров.

Окончил Орловскую Государственную сельскохозяйственную академию (по специальности «Механизация сельского производства») и Орловскую региональную академию государственной службы (по специальности «юрист»).

Александр Шалимов родился 31 июля 1975 года в деревне Бугровка Новосильского района.

«Орелград» подготовил свою версию рейтинга влияния, учитывая не только достижения, но и провалы, негативное воздействие на развитие региона. Всех участников ТОП-50 можно увидеть по ссылке.


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Орелград. 2023 год

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