В центре Орла фасад дома осыпается на головы прохожих

19.12.2023 | 10:45 ЖКХ, Новости, Происшествия

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Фото: vk.com/vk_orel

«Социально опасное» здание находится на Комсомольской, 15, напротив сквера Ермолова. Дому почти 70 лет. У здания разрушается фасад – крупные осколки регулярно падают вниз.

Сейчас опасное место огородили лентой. Однако, учитывая количество прохожих, вполне возможно, что этой меры окажется недостаточно, чтобы избежать ЧП.

Подобные инциденты в Орле не редкость – правда, как правило, прохожих травмируют (а иногда и убивают) сосульки или наледь, падающие с крыш. Последний такой случай произошёл на Гостиной, 3. Администрации Орла пришлось выплатить семье пострадавшего юноши 3 миллиона рублей.

Фото: vk.com/vk_orel
Фото: vk.com/vk_orel

ИА «Орелград»


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