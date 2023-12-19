В центре Орла фасад дома осыпается на головы прохожих

Снимки появились в соцсетях.

«Социально опасное» здание находится на Комсомольской, 15, напротив сквера Ермолова. Дому почти 70 лет. У здания разрушается фасад – крупные осколки регулярно падают вниз.

Сейчас опасное место огородили лентой. Однако, учитывая количество прохожих, вполне возможно, что этой меры окажется недостаточно, чтобы избежать ЧП.

Подобные инциденты в Орле не редкость – правда, как правило, прохожих травмируют (а иногда и убивают) сосульки или наледь, падающие с крыш. Последний такой случай произошёл на Гостиной, 3. Администрации Орла пришлось выплатить семье пострадавшего юноши 3 миллиона рублей.

ИА «Орелград»