В Орле похолодает в домах на 10 улицах

19.12.2023 | 10:30 ЖКХ, Новости

Причина – ремонтные работы.

Фото: ИА «Орелград»

Информацию сообщили в администрации Орла.

Полное отключение отопления и горячей воды запланировано только по двум адресам в Северном районе – Раздольная, 80 и 82-Б. Предоставление услуг приостановлено до 15 часов сегодняшнего дня. На центральном тепловом пункте предстоит заменить запорную арматуру.

Также, в связи с ремонтом котла в котельной, сегодня до 18 часов будут снижены параметры по отоплению в домах по улицам

  • Авиационная – 7 и 7/2,
  • Комсомольская – все дома по чётной стороне с 300 по 374 включительно,
  • Планерная – 29, 31, 31/2, 33, 35, 37.

Аналогичные ограничения, но уже по горячему водоснабжению вводятся в домах по

  • Авиационной – 7 и 7/2,
  • Комсомольской – все дома по чётной стороне с 300 по 406 включительно,
  • Планерной – 29, 31, 31/2, 33, 35, 37, 39, 41, 43,
  • Кромской – 3, 5, 7.

Также снижение аналогичных параметров, по тем же причинам, запланировано ещё по нескольким адресам, но уже только до 14 часов.

Так, показатели по отоплению поползут вниз в домах на улицах

  • 1-я Посадская – 41, 50,
  • Гагарина – 17, 35,
  • Левый берег Оки, 27, 29, 43,
  • Розы Люксембург, 49,
  • Черкасская, 32, 36, 38, 45.

Горячая вода похолодеет на

  • Розы Люксембург – 49,
  • Черкасской – 32, 36, 38, 45,
  • Гагарина – 35.

ИА «Орелград»


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