В Орле похолодает в домах на 10 улицах

Причина – ремонтные работы.
Информацию сообщили в администрации Орла.
Полное отключение отопления и горячей воды запланировано только по двум адресам в Северном районе – Раздольная, 80 и 82-Б. Предоставление услуг приостановлено до 15 часов сегодняшнего дня. На центральном тепловом пункте предстоит заменить запорную арматуру.
Также, в связи с ремонтом котла в котельной, сегодня до 18 часов будут снижены параметры по отоплению в домах по улицам
- Авиационная – 7 и 7/2,
- Комсомольская – все дома по чётной стороне с 300 по 374 включительно,
- Планерная – 29, 31, 31/2, 33, 35, 37.
Аналогичные ограничения, но уже по горячему водоснабжению вводятся в домах по
- Авиационной – 7 и 7/2,
- Комсомольской – все дома по чётной стороне с 300 по 406 включительно,
- Планерной – 29, 31, 31/2, 33, 35, 37, 39, 41, 43,
- Кромской – 3, 5, 7.
Также снижение аналогичных параметров, по тем же причинам, запланировано ещё по нескольким адресам, но уже только до 14 часов.
Так, показатели по отоплению поползут вниз в домах на улицах
- 1-я Посадская – 41, 50,
- Гагарина – 17, 35,
- Левый берег Оки, 27, 29, 43,
- Розы Люксембург, 49,
- Черкасская, 32, 36, 38, 45.
Горячая вода похолодеет на
- Розы Люксембург – 49,
- Черкасской – 32, 36, 38, 45,
- Гагарина – 35.
ИА «Орелград»