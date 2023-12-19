В Орле похолодает в домах на 10 улицах

Причина – ремонтные работы.

Информацию сообщили в администрации Орла.

Полное отключение отопления и горячей воды запланировано только по двум адресам в Северном районе – Раздольная, 80 и 82-Б. Предоставление услуг приостановлено до 15 часов сегодняшнего дня. На центральном тепловом пункте предстоит заменить запорную арматуру.

Также, в связи с ремонтом котла в котельной, сегодня до 18 часов будут снижены параметры по отоплению в домах по улицам

Авиационная – 7 и 7/2,

Комсомольская – все дома по чётной стороне с 300 по 374 включительно,

Планерная – 29, 31, 31/2, 33, 35, 37.

Аналогичные ограничения, но уже по горячему водоснабжению вводятся в домах по

Авиационной – 7 и 7/2,

Комсомольской – все дома по чётной стороне с 300 по 406 включительно,

Планерной – 29, 31, 31/2, 33, 35, 37, 39, 41, 43,

Кромской – 3, 5, 7.

Также снижение аналогичных параметров, по тем же причинам, запланировано ещё по нескольким адресам, но уже только до 14 часов.

Так, показатели по отоплению поползут вниз в домах на улицах

1-я Посадская – 41, 50,

Гагарина – 17, 35,

Левый берег Оки, 27, 29, 43,

Розы Люксембург, 49,

Черкасская, 32, 36, 38, 45.

Горячая вода похолодеет на

Розы Люксембург – 49,

Черкасской – 32, 36, 38, 45,

Гагарина – 35.

ИА «Орелград»