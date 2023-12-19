В Мценске планируют заключить договор о КРТ

Орловский райцентр выделил для застройки пять участков.

Заявки на участие в аукционе на право заключения договора о комплексном развитии незастроенной территории по улице Орловская площадь города Мценска принимают до 10 января 2024 года. Оператор электронной площадки – АО «Сбербанк-Автоматизированная система торгов». Итоги планируют подвести 15 января.

В границы КРТ вошли пять земельных участков общей площадью 6301 кв. м. Не менее 3600 кв. м отводится под жилую застройку, не более 2700 – под общественную. На территории комплексного развития расположены оставшиеся от многоквартирных жилых домов инженерные сети: газоснабжения (диаметр 57 мм), канализации (диаметр 150 мм, керамика), водоснабжения (диаметр 50 мм, сталь), связь. Максимальная этажность возможной застройки – четыре этажа. На расстоянии 20 м. от границы территории комплексного развития проходит граница полосы отвода железной дороги, предупреждают чиновники.

Начальная цена -10 153 242,37 руб. Шаг аукциона – 5% (507 тыс. рублей). Необходим задаток в размере 20% начальной цены. Предельный срок реализации комплексного освоения – 5 лет.

Часть помещений подлежит безвозмездной передаче в муниципальную собственность, указано в проекте контракта. Мценск хотел бы получить не менее 5% от общего количества благоустроенного жилья, возведенного в границах незастроенной территории.

ИА “Орелград”