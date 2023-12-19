В Орле открыли новое здание управления епархией

Также здесь находится музей.

Торжественная церемония состоялась сегодня, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Орловской области. Чин освящения провёл митрополит Тихон. Здание находится на улице Нормандия-Неман, 47.

Прежнее здание Епархиального управления располагалось здесь же – около полувека. Оно обветшало. Строение пришлось разобрать. Сейчас на его месте появилось новое двухэтажное здание.

«Желаю, чтобы это место стало новой точкой притяжения для орловцев», – высказался заместитель губернатора Вадим Тарасов.

В новом здании управления созданы все необходимые условия для работы. На втором этаже находится епархиальный музей, который может посетить любой желающий. Здесь хранятся иконы, книги, реликвии, связанные с историей орловского православия.

Ранее стало известно, что в Орле появилась Частица Гроба Господня.

ИА «Орелград»