В Орле открыли новое здание управления епархией

19.12.2023 | 16:45 Новости, Общество

Также здесь находится музей.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Орловской области

Торжественная церемония состоялась сегодня, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Орловской области. Чин освящения провёл митрополит Тихон. Здание находится на улице Нормандия-Неман, 47.

Прежнее здание Епархиального управления располагалось здесь же – около полувека. Оно обветшало. Строение пришлось разобрать. Сейчас на его месте появилось новое двухэтажное здание.

«Желаю, чтобы это место стало новой точкой притяжения для орловцев», – высказался заместитель губернатора Вадим Тарасов.

В новом здании управления созданы все необходимые условия для работы. На втором этаже находится епархиальный музей, который может посетить любой желающий. Здесь хранятся иконы, книги, реликвии, связанные с историей орловского православия.

Ранее стало известно, что в Орле появилась Частица Гроба Господня.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Орловской области
Фото: пресс-служба губернатора и правительства Орловской области
Фото: пресс-служба губернатора и правительства Орловской области
Фото: пресс-служба губернатора и правительства Орловской области
Фото: пресс-служба губернатора и правительства Орловской области
Фото: пресс-служба губернатора и правительства Орловской области
Фото: пресс-служба губернатора и правительства Орловской области

ИА «Орелград»


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