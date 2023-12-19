В Орловском медколледже установили мемориальную доску

Она будет напоминать о Денисе Мельникове.

Орловец родился в 1972-м году. Он окончил Орловское медицинское училище, отслужил в армии и стал сотрудником МВД. В 1996-м году Мельников погиб, обезвреживая особо опасного преступника. Посмертно старшего лейтенанта милиции отметили орденом Мужества.

В церемонии открытия приняла участие мать Дениса, а также сотрудники полиции и Росгвардии, представители ветеранских и волонтёрских организаций, руководство и учащиеся колледжа. Об этом сообщили в пресс-службе Управления МВД по Орловской области.

Память погибших при исполнении служебного и воинского долга почтили минутой молчания. Затем участники мероприятия возложили цветы к мемориальной доске. Церемония завершилась общим фотографированием.

Ранее в Орле открыли мемориальную доску в честь полного кавалера ордена Славы Петра Ермолаева.

ИА «Орелград»