В Орловском медколледже установили мемориальную доску

19.12.2023 | 15:21 Закон и порядок, Новости

Она будет напоминать о Денисе Мельникове.

Фото: пресс-служба Управления МВД по Орловской области

Орловец родился в 1972-м году. Он окончил Орловское медицинское училище, отслужил в армии и стал сотрудником МВД. В 1996-м году Мельников погиб, обезвреживая особо опасного преступника. Посмертно старшего лейтенанта милиции отметили орденом Мужества.

В церемонии открытия приняла участие мать Дениса, а также сотрудники полиции и Росгвардии, представители ветеранских и волонтёрских организаций, руководство и учащиеся колледжа. Об этом сообщили в пресс-службе Управления МВД по Орловской области.

Память погибших при исполнении служебного и воинского долга почтили минутой молчания. Затем участники мероприятия возложили цветы к мемориальной доске. Церемония завершилась общим фотографированием.

Ранее в Орле открыли мемориальную доску в честь полного кавалера ордена Славы Петра Ермолаева.

ИА «Орелград»


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