В Орле приведут в порядок землю под комплекс «Судбищенская битва»

В городе появилась новая муниципальная программа.

Мэр Юрий Парахин утвердил муниципальную программу «Благоустройство территорий города Орла в рамках создания мемориального комплекса «Судбищенская битва». Она предусматривает проведение двух основных мероприятий. Первое – разработка проектной документации на благоустройство территории города Орла в рамках создания мемориального комплекса «Судбищенская битва», ограниченной улицами Гагарина, Правый Берег реки Орлик, набережной левого берега реки Оки до моста «Красный». Второе мероприятие – непосредственно благоустройство указанной территории.

Основная задача – развитие туристской инфраструктуры, формирование в центре города привлекательной комфортной среды, сохранившей историко-культурные особенности, сохранение и популяризация исторического и нематериального наследия. Также власти заинтересованы в повышении степени общественной увлеченности историей страны, историей края, археологией и этнографией, сохранением территорий, имеющих историческое и культурное значение для города.

Программа реализуется в один этап, ее действие предусмотрено до 2025 года включительно. Общий объем средств, предусмотренных на реализацию программы, составляет 12,046 миллиона рублей, причем еще в уходящем 2023 году запланировано расходование 6,023 миллиона рублей. Такая же сумма будет выделена в 2024 году, на 2025 год финансирование пока не предусмотрено. Отметим, что вся сумма поступит из средств областного бюджета.

«Эффективное использование территориальных ресурсов позволит сформировать рациональную, компактную планировочную структуру города, – говорится в паспорте программы. – Реализация мероприятий в сочетании с потенциалом развития туризма приведет к формированию в туристическом центре города максимально привлекательной для жителей и его гостей комфортной среды, сохранившей историко-культурные особенности».

В центре внимания будет выполнение работ по благоустройству территорий города Орла в рамках создания мемориального комплекса «Судбищенская битва». Кстати, в их перечень также включены разработка документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности таких объектов культурного наследия, как «Детинец» (в рамках благоустройства территории парка «Орловская крепость»)» и «Культурный слой исторической части города Орла «Левый берег реки Ока» (в рамках благоустройства сквера Богоявленской площади (музейного)».

ИА «Орелград»