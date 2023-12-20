В Северном районе Орле готовят более 100 участков для льготников

Представлен проект межевания территории под индивидуальное жилищное строительство.

На минувшей неделе его обсудили на публичных слушаниях. Начальник отдела БУ ОО «ОрелАрхПлан» Аркадий Пааташвили сообщил, что одна зона застройки находится условно напротив Прокуровки (Калинникова, Германо, Героев Чекистов, Пограничная), две в южном направлении – ближе к деревне Овсянниково (Российская, Калинникова, Пясецкого, Ольховская, Шелховая).

«Существующие участки не тревожим», – пояснил Аркадий Пааташвили.

Девять участков попали под перераспределение: у них немного изменилась конфигурация, но в площади собственники не потеряли. Выделено 116 новых земельных участков (от 6 до 10 соток). Предполагается, что после строительства домов, там будут проживать 638 человек. Выделен участок для одного детского сада, два – для обслуживания жилой застройки, семь – для благоустройства, три – для улично-дорожной сети, в том числе предусмотрели две остановки для общественного транспорта. Запланировано строительство необходимых коммунальных сетей.

Отметим, уже найден подрядчик для обеспечения водой участков, предоставленных многодетным семьям в районе деревни Овсянниково. Цена контракта – 32 716 580,13 рубля.

ИА “Орелград”