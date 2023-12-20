Амчанин убил ливенца из ревности

20.12.2023 | 11:00 Закон и порядок, Новости

Они были знакомы один день.

Фото: СУ СК РФ по Орловской области

Следственный комитет завершил работу над уголовным делом. Все необходимые действия завершены, утверждено обвинительное заключение. Дело направлено в суд для рассмотрения.

По текущей версии, убийство произошло в мае текущего года ночью в Ливнах на улице Октябрьской. Однако обвиняемый – житель Мценского района, 42-летний мужчина.

Как рассказали в СУ СК РФ по Орловской области, в роковую ночь амчанин находился в указанном месте, рядом с одним из домов, в состоянии алкогольного опьянения. У него возник конфликт с местным жителем.

Мотивом являлась ревность. При этом предполагаемый убийца и его жертва были знакомы один день.

В ходе конфликта амчанин избил ливенца, нанеся ему удары руками по голове. Впоследствии, в результате полученных повреждений, потерпевший скончался.

Как отметили в ведомстве, обвиняемый признал вину, но только частично.

ИА «Орелград»


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