Орловщина заняла 32-е место в рейтинге трезвости регионов

Это можно считать средним результатом.

Ежегодное исследование проводит общественная организация «Трезвая Россия». Эксперты сравнивают уровень потребления алкоголя в разных регионах.

«Рейтинг трезвости» по итогам 2023-го года опубликован в соцсетях лидера организации и депутата Госдумы Султана Хамзаева. Орловская область заняла в нём 32-е место по стране (без учёта новых регионов). По данным общественников, орловцы пьют примерно так же, как жители Оренбургской или Ульяновской области.

В лидерах по стране оказались Чечня, Дагестан и Ингушетия. В число регионов с наихудшей ситуацией попали Курганская область, Чукотский АО и Бурятия.

При составлении рейтинга учитываются данные шести федеральных ведомств. Специалисты берут в расчёт целый ряд факторов – число «официальных» алкоголиков, стоящих на учёте, количество погибших от отравления алкоголем, преступления, совершённые на соответствующей почве и так далее.

В 2022-м «Орловская городская газета» сообщала, что в регионе под наблюдением психиатров-наркологов официально находятся 9723 человека с различными проблемами, связанными с алкоголизмом. При этом всё население области составляет около 700 тысяч человек. Таким образом, только по официальным данным около 1,4% орловцев страдают от подобных проблем.

ИА «Орелград»