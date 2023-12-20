Орловчанку сбили рядом с «зеброй»

Женщина госпитализирована.

ДТП произошло накануне в 16 часов 55 минут в Орле на улице Пушкина у дома №204. Подробности рассказали в Управлении ГИБДД по Орловской области.

60-летний водитель ехал на «Киа Спортэйдж» со стороны Семинарской в сторону Ляшко. В указанном месте он допустил наезд на пешехода – 37-летнюю женщину. Она переходила проезжую часть в неположенном месте, хотя рядом располагался переход.

«В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения, госпитализирована», – отметили в ведомстве.

Всего за сутки на территории Орловской области зарегистрировано 17 ДТП. Это единственная авария, где пострадали люди.

ИА «Орелград»