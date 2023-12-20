Информационную кампанию по выборам президента запустили в Орле

Избирательные комиссии региона будут действовать строго по плану.

Избирательная комиссия Орловской области издала постановление об информационно-разъяснительной деятельности в период подготовки и проведения выборов президента Российской Федерации. Напомним, они назначены на 17 марта 2024 года, но голосование также будет проводиться 15 и 16 марта. Для обеспечения гарантий прав граждан на получение полной и достоверной информации о выборах облизбирком утвердил соответствующую программу и медиаплан информационного сопровождения подготовки и проведения выборов президента.

Аппарату облизбиркома и территориальным избирательным комиссиям поручено обеспечить реализацию утвержденных мероприятий. Так, план предусматривает проведение серии организационных и информационно-разъяснительных мероприятий: семинаров и совещаний, конференций, тематических выставок, экскурсий, заседаний «круглых столов» и других мероприятий по вопросам организации и проведения выборов президента.

В рамках медиаплана будут проводиться пресс-конференции, брифинги, интервью и презентации. В план также включено создание информационных поводов для публикаций в печатных периодических изданиях, подготовка новостных сюжетов в телепрограммах и телепередачах, а также радиопрограммах и радиопередачах, применение на выборах технических средств, выступления председателя облизбиркома на телевидении, в том числе в прямых эфирах с текстовым сопровождением бегущей строки – сурдопереводом.

Кроме того, запланировано проведение мониторинга информационных материалов, размещенных в средствах массовой информации, о ходе подготовки и проведения выборов; подготовка информационно-аналитических и статистических материалов; организация работы Информационного центра «Выборы президента Российской Федерации» и работы телефонной «горячей линии» облизбиркома – регионального сегмента Информационно-справочного центра ЦИК России.

В нижестоящие избирательные комиссии облизбирком будет направлять методические и рекомендательные материалы для организаторов выборов «по вопросам информирования участников избирательного процесса о ходе подготовки и проведения выборов». Предусмотрена и адресная рассылка буклетов, листовок и памяток избирателям, вручать их будут и при проведении тематических акций и мероприятий избирательными комиссиями, в том числе молодежными, во всех муниципальных образованиях Орловской области.

Соответствующие информационные материалы также будут размещены в общественных организациях инвалидов, домах-интернатах, больницах, органах социальной защиты населения, учреждениях Отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Орловской области и иных социально-значимых объектах. Кроме того, предусмотрено широкое использование наружных средств информирования, в том числе билбордов, сити-форматов, светодиодных экранов, призм и скроллеров.

ИА «Орелград»