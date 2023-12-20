В Орле показали «Новогоднее чудо»

Выставка под таким названием открылась в областной библиотеке.

В отделе производственной литературы Орловской областной библиотеки им. И.А. Бунина открылась выставка «Новогоднее чудо». Она проработает по 25 января 2024 года. Как пояснили организаторы, посетители выставки буквально получать возможность окунуться в мир чудес и волшебства, узнать много интересного о самом безмятежном времени года – зиме, новогодних и рождественских праздниках, традициях и обычаях. В частности, выставка расскажет об истории создания легендарной новогодней песни «В лесу родилась елочка» Раисы Кудашевой. Во всем этом помогут издания, представленные на выставке.

«Книги содержат интересные советы по сервировке новогоднего стола, кулинарные рецепты, выкройки новогодних костюмов, – говорят в «Бунинке». – Как сделать своими руками необычные елочные украшения и другие поделки вы найдете в книгах: С. Ариарского «Сто удивительных поделок», Т. Малиновцевой «Подарки из конфет», Е. Рубцовой «Лепим из слоеного теста». Педагогам и воспитателям предлагаем воспользоваться материалами сценариев для подготовки праздничных мероприятий. Всем желаем увлекательного погружения в атмосферу праздника. Начните новый год с книгами!».

А с 24 декабря 2023 года по 18 января 2024 года в отделе документов на иностранных языках будет работать выставка «Merry Christmas and Happy New Year», посвященная Новому году и Рождеству. В ее экспозицию войдет литература на английском, французском и немецком языках, которая поможет, как уверены организаторы, посетителям окунуться в атмосферу праздника.

«Новый Год и Рождество – это пора радости, веселья, чудес и волшебства, – подчеркивают в «Бунинке». – Этот праздник всегда с большим нетерпением ждут абсолютно все: и взрослые, и дети. Выставку украшает новогодняя атрибутика: снеговик, сделанный из книг, елки, елочные игрушки, оригами и символ Нового года – дракон».

Возрастное ограничение: 12+

ИА «Орелград»