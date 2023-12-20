Орловец стал Героем России

Его лично наградил президент Владимир Путин.

Высокого звания и медали «Золотая Звезда» удостоен Юрий Мизерный. Ранее он трижды становился кавалером ордена Мужества.

Мизерный нёс службу на СВО на Запорожском направлении, управляя боевым беспилотником и корректируя артиллерийский огонь. Он обеспечил уничтожение десяти танков, 13 боевых бронированных машин и около 200 противников. Также при обстреле ВСУ сержант не допустил потерь и эвакуировал личный состав отделения в безопасное место.

Церемония награждения прошла в Москве в Георгиевском зале Кремля. Награду лично вручил президент России Владимир Путин.

Юрий Мизерный родился в Кишинёве в 1988-м году, но вскоре его семья переехала на Орловщину – в Ливны. Здесь он окончил среднюю школу. В данный момент Мизерный проживает в Московской области. С февраля по ноябрь 2022-го года он участвовал в сборе и доставке гуманитарных конвоев в зону СВО. В ноябре 2022 года подписал контракт с ВС РФ.

ИА «Орелград»