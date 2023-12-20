Классический «Оливье» обойдётся орловцам примерно в 200 рублей

К таким выводам пришли федеральные эксперты.

«Центр стратегических разработок» опубликовал традиционный «Индекс «Оливье»». Специалисты, исходя из официальных данных Росстата, вычислили стоимость самого популярного новогоднего салата в целом по стране, по отдельным федеральным округам и по отдельным регионам.

Цену определяли для салата объёмом 800 граммов. В «ЦСР» решили, что такого «тазика», в среднем, хватит, чтобы удовлетворить потребности среднестатистической российской семьи из четырёх человек. Кроме того, авторы рейтинга отдельно посчитали цены для трёх видов салата – вегетарианского, классического (с колбасой) и деликатесного (с рыбой).

По совокупности показателей Орловщина оказалась примерно в середине списка, на 38-м месте. Классический «Оливье» указанного объёма обойдётся в нашей области в 193 рубля 35 копеек, вегетарианский – в 153 рубля 67 копеек, рыбный – в 535 рублей 25 копеек.

Это несколько ниже средних показателей по ЦФО (219,16, 170,07 и 609,13 рубля соответственно) и по всей стране (204,83, 165,07 и 599,53 рубля соответственно). Самый дорогой «Оливье» оказался в Алтайском крае, а самый дешёвый – в Ярославской области.

ИА «Орелград»