ТОП влияния: Вячеслав Миронов (41)

20.12.2023 | 15:40 Новости, ТОП-50

Пять лет остается в статусе исполняющего обязанности. Есть в этом какая-то загадка.

Фото Орловского областного Совета депутатов

Миронов Вячеслав Серафимович совмещает в себе две сущности – чиновника и творческую. Исполняет обязанности начальника управления градостроительства, архитектуры и землеустройства – главного архитектора региона. Две должности «слили» в апреле 2018 года. Вячеслав Миронов возглавил образованную структуру. До этого он исполнял обязанности начальника управления градостроительства, архитектуры и землеустройства Орловской области (с марта 2017). Главный архитектор Орловской области Ваагн Вермишян, покидая регион, характеризовал Миронова как хорошего специалиста, профессионала.

В 2016 году в публикациях на сайте региона Вячеслав Миронов фигурирует как заместитель начальника управления градостроительства, архитектуры и землеустройства Орловской области.  В 2014 году – начальник отдела архитектуры и государственного регулирования градостроительной деятельности управления строительства и дорожной инфраструктуры департамента строительства, транспорта и ЖКХ Орловской области. В аналогичной должности упоминается в СМИ в 2011 году.

«Орелград» подготовил свою версию рейтинга влияния, учитывая не только достижения, но и провалы, негативное воздействие на развитие региона. Всех участников ТОП-50 можно увидеть по ссылке.


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