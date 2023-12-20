В Орле в больнице Семашко заработает ангиограф

Оборудование уже приобретено.

Современную ангиографическую систему закупили в рамках национального проекта «Здравоохранение» и программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями». Она обошлась в 60 миллионов рублей, сообщили в Департаменте здравоохранения Орловской области.

Ангиографы применяются в эндоваскулярной хирургии – когда врачи выполняют жизненно важные операции при инсульте и инфаркте без разреза, а также без общего наркоза. На данный момент такое оборудование работает только в региональном сосудистом центре областной больницы. Однако вскоре его будут использовать и при лечении пациентов, экстренно поступающих на «Скорой помощи».

Для больницы Семашко приобретена ангиографическая система GE Innova IGS 5. Как сообщает депздрав, она используется для диагностики соответствующих заболеваний и отличается высокой точностью и максимальной детализацией. При этом программное обеспечение позволяет сравнивать снимки и изображения, полученные от других устройств.

Сейчас в больнице завершаются работы по обустройству помещений для установки системы. Её разместят на первом этаже главного корпуса учреждения.

ИА «Орелград»