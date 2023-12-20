Орёл расплатился за Красный мост примерно на 75%

Федеральные средства потрачены не полностью.

Об этом «Орёлграду» рассказали в Департаменте дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области.

Чиновники напомнили, что в текущем году в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» на реконструкцию моста выделили 1 миллиард 503 миллиона 800 тысяч рублей. Практически все эти деньги поступили из федеральной казны (кроме 4 миллионов 900 тысяч рублей).

«По состоянию на текущую дату кассовое исполнение за счёт средств федерального бюджета составляет 1 миллиард 140 миллионов 300 тысяч рублей (75,8 %)», – указано в официальном ответе департамента на наш запрос.

Таким образом, около четверти средств, которые «Москва» дала Орлу на Красный мост в текущем году, пока так и не дошли до подрядчика.

Ранее стало известно, что контракт на ремонт Карачевского шоссе будет частично расторгнут, так как работы по благоустройству территории оказались выполнены некачественно.

ИА «Орелград»