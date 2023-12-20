Орловец пострадал от пожара в собственном автомобиле

Мужчину доставили в областную клиническую больницу.

ЧП произошло в Орле на улице Андрианова. Как рассказали в пресс-службе Управления МЧС по Орловской области, всё случилось накануне около 7 часов 45 минут.

Загорелась «Лада Ларгус», в которой находился 27-летний мужчина. По текущей версии, причиной стала разгерметизация газобаллонного оборудования.

На вызов прибыли сотрудники 1-й пожарно-спасательной части. Они оперативно справились с возникшей проблемой. Однако для орловца, который оказался в машине в неподходящий момент, ЧП не прошло бесследно – его пришлось доставить в областную клиническую больницу.

Также уже этой ночью, со вторника на среду, около ноля часов 45 минут сотрудники МЧС тушили ещё одну машину – грузовой автомобиль IVECO, припаркованный в Орле на Машиностроительной улице. Здесь всё обошлось без пострадавших. По текущей версии, машина загорелась из-за аварийного режима работы автомобильного аккумулятора.

Всего за сутки орловские подразделения МЧС выезжали на вызовы 6 раз, из них 4 раза на ликвидацию возгораний.

ИА «Орелград»