Дорогу к аэропорту в Орле ожидают в 2025 году

Но будем надеяться на чудо.

Подъезд к реконструируемому аэропорту предусмотрен со стороны улицы Авиационной. Дорога находится в неудовлетворительном состоянии. Городские власти планируют кардинальное преображение. На минувшей неделе состоялись публичные слушания по проектам планировки и межевания. Документация повторно проходит эту процедуру, так как потребовалась корректировка.

Генеральный директор ООО «Проект+» Надежда Жиляева отметила, что Авиационная после реконструкции станет улицей магистрального районного значения. В начале трассы располагается садовое товарищество с жилыми домами, поэтому потребовалось установить шумозащитный экран. За ним нужен проезд шириной 3,5 метра и санитарный разрыв до границ земли садоводов.

«Все сделано по нормам», – подчеркнула Надежда Жиляева.

У товарищества «отрезают» полосу шириной около 9 – 10 метров. Под полное изъятие попали два участка, четыре – частично.

Сама проезжая часть по улице Авиационной не меняет параметров: 7 метров на две полосы. Предусмотрены тротуары с двух сторон, благоустройство прилегающей территории, новая ливневка, освещение. Под улицей хаотично расположены сети: связи, электрические, магистральные водопровод и канализация. Предусматривается их вынос.

Надежда Жиляева отметила, что положительное заключение экспертизы по планировке территории надеются получить в январе 2024 года. Далее можно будет приступить к рабочей документации.

Примечательно, что примыкание заезда на территорию аэропорта согласовано к дороге уже в новом ее исполнении. Возможно, произойдет чудо и подрядчика найдут в 2024 году.

«Скорее всего, это уже будет 2025 год», – предположила начальник управления градостроительства администрации Орла Мария Родштейн.

Однако необходимость запуска аэропорта может стать весомым аргументом для ускорения строительства.

ИА “Орелград”