В Орле возобновил работу трамвай №4

20.12.2023 | 12:40 Новости, Общество

Дублирующий автобусный маршрут отменён.

Фото: vk.com/bus57

Об этом сообщили в группе «Общественный транспорт Орла онлайн / bus57.ru» «ВКонтакте».

Трамвайный маршрут, соединяющий железнодорожный вокзал и школу №35, заработал сегодня. Напомним, что он не функционировал около трёх лет в связи с затянувшимся ремонтом Красного моста.

Как сообщается, на маршруте будут работать около трёх вагонов. Интервал движения составит примерно 17 минут. Однако в комментариях орловцы отмечают, что пока это не вполне соответствует действительности. Так, сегодня утром пассажирам пришлось ждать этого трамвая около сорока минут.

Автобусный маршрут «4-Т», который дублировал данное направление, отменён.

ИА «Орелград»


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