ТОП влияния: Евгений Черный (39)

20.12.2023 | 18:04 Новости, ТОП-50

Руководитель одной из ключевых структур для аграрного региона.

Черный Евгений Сергеевич – руководитель управление федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Орловской и Курской областям с 2017 года. В мае 2016 приступил к работе в статусе исполняющего обязанности.

Карьеру в управлении Россельхознадзора начал в 2006 году. До этого работал в агрофирме, в администрации Орла председателем городского комитета по природопользованию, охране окружающей среды и экологической безопасности.

Окончил в 2002 году Орловскую государственную сельскохозяйственную академию, далее продолжил обучение в ОГАУ и получил дополнительную специальность в юриспруденции в РАНХиГС. Кандидат сельскохозяйственных наук.

«Орелград» подготовил свою версию рейтинга влияния, учитывая не только достижения, но и провалы, негативное воздействие на развитие региона. Всех участников ТОП-50 можно увидеть по ссылке.

 


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Орелград. 2023 год

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