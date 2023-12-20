Орловские школьники уйдут на каникулы досрочно

Однако это касается только начальных классов.

Для учеников классов с первого по четвёртый включительно зимние каникулы начнутся 28 декабря. Остальные, как и планировалось, начнут отдыхать 30 или 31 числа, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Орловской области.

Такие рекомендации даны Департаментом образования региона. Причина – не вполне благоприятная эпидемиологическая обстановка. По данным Роспотребнадзора, за последнюю неделю прирост заболеваемости ОРВИ и гриппом уменьшился, однако показатели по коронавирусной инфекции и внебольничной пневмонии ползут вверх.

По информации депздрава, за этот срок зарегистрировано 6668 обращений несовершеннолетних с острыми респираторными заболеваниями. 188 пациентов госпитализированы. Накануне в НКМЦ имени Круглой заявили, что принимают около 40 таких пациентов каждый день.

На данный момент в регионе закрыты на карантин 216 классов в 50 школах и три группы в двух детсадах. Также полностью закрыты на карантин четыре общеобразовательных учреждения и один филиал.

ИА «Орелград»