В Орловской области продолжается подъём респираторных заболеваний

19.12.2023 | 15:09 Медицина, Новости

Однако решение о досрочных каникулах пока не принято.

НКМЦ имени Круглой. Фото: vk.com/zdravorelobl

Ежедневно в инфекционное отделение НКМЦ имени Круглой поступает около 40 детей с соответствующими диагнозами. Это ОРВИ, грипп и внебольничные пневмонии (в том числе, микоплазменной этиологии (бактериального происхождения)).

До 20% несовершеннолетних пациентов госпитализируют. Остальным назначают амбулаторное лечение. Об этом Департаменту здравоохранения Орловской области рассказал заместитель главного врача по инфекционной работе НКМЦ имени Круглой Иван Симаков.

«Случаи, когда требуется госпитализация, чётко определены клиническими рекомендациями… При острых респираторных вирусных инфекциях госпитализация показана детям младше трёх месяцев, а также пациентам, у которых выражены признаки интоксикации: длительная лихорадка, наличие судорог, угнетение сознания, вялость, сонливость», – отметил врач.

Также Симаков признал, что показатель в 40 новых заболевших детей в день – «цифра существенная». Иногда пациентов привозят на «Скорой помощи», иногда они приходят в больницу самостоятельно.

Между тем, решение о досрочных каникулах пока не принято и не озвучено. Вопрос планировалось рассмотреть накануне. По последним данным, которые озвучил губернатор, в Орловской области на карантине находилось 267 классов (в 58 образовательных организациях).

ИА «Орелград»


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