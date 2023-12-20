Орловским чиновникам установили новые оклады

Губернатор внес изменения в положение по оплате труда госслужащих.

В Орловской области с 25 декабря 2023 года вступают в силу изменения, внесенные главой региона Андреем Клычковым в «Положение по оплате труда, о порядке формирования фонда оплаты труда» и «Правила исчисления денежного содержания». Как сообщается в обзоре, подготовленной аналитиками производителя регионального выпуска системы КонсультантПлюс, документом увеличивается размер оклада за классный чин секретаря государственной гражданской службы Орловской области 1, 2 или 3-го класса с 1831 рубля до 2015 рублей.

Оклад референта государственной гражданской службы возрастает с 3660 рублей до 4026 рублей, советника – с 5488 до 6037 рублей, государственного советника – с 7316 до 8048 рублей, действительного государственного советника Орловской области 1, 2 или 3-го класса – с 9143 до 10 058 рублей. Также указом губернатора изменяются базовые оклады других служащих, в том числе технических работников. Например, размер базового оклада главного программиста увеличивается с 12 282 до 13 511 рублей, делопроизводителя, дежурного бюро пропусков, архивариуса и экспедитора – с 5106 до 5617 рублей.

Кроме того, с 6617 до 7279 рублей возрастают базовые оклады следующих работников: заведующего экспедицией, заведующего хозяйством, старшего оперативного дежурного, старшего инспектора по кадрам, секретаря руководителя II категории, инженера по эксплуатации аудио- и видеотехники, менеджера, инженера, специалиста по связям с общественностью, психолога, бухгалтера, инженера по защите информации, экономиста, экономиста по бухгалтерскому учету и анализу хозяйственной деятельности, экономиста по материально-техническому снабжению, специалиста по защите информации.

Оклад оперативного дежурного приемной губернатора, просто оперативного дежурного, инспектора по кадрам и заведующего складом увеличен с 6052 до 6658 рублей; старшего делопроизводителя и старшего коменданта – с 5303 до 5834 рублей; ведущего программиста – с 10 390 до 11 429 рублей; ведущего инспектора по контролю за исполнением поручений – с 9825 до 10 808 рублей; секретаря руководителя I категории – с 8512 до 9364 рублей; горничной, курьера, уборщика служебных помещений, рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту зданий – с 4921 до 5414 рублей; водителя автомобиля – с 6052 до 6658 рублей.

ИА “Орелград”