В Орле ПСД на ремонт «Полёта» готовятся отправить на госэкспертизу

Об этом сообщили в облправительстве.

Департамент внутренней политики и развития местного самоуправления ответил на официальный запрос «Орёлграда» и осветил ситуацию вокруг многострадального объекта.

Напомним, здание молодёжного центра «Полёт» стоит закрытым уже десять лет. Попытки произвести реконструкцию в 2016-м и 2018-м годах закончились ничем. В этом году ООО «Омега» получило заказ на разработку проекта и сметы будущих работ. ПСД должны были подготовить к 8 ноября (за шесть миллионов рублей).

Как рассказали в департаменте, сейчас документация находится на завершающей стадии голосования. В ближайшее время её направят на госэкспертизу для получения положительного заключения. После этого можно будет начинать поиски подрядчика для выполнения работ.

Впрочем, остаётся ещё и вопрос финансирования. Как пояснили чиновники, стоимость работ составляет 837 миллионов 874 тысячи рублей. Средства планируется найти как в федеральном, так и в местном бюджетах.

Как рассказали в департаменте, на данный момент здание действительно находится в плачевном состоянии. «Установлено, что первоначальные физико-механические свойства строительных конструкций, внутренних инженерных сетей полностью утратили работоспособность», – отмечается в ответе на наш запрос.

«В связи с этим зданию требуется реконструкция и демонтаж элементов/частей. Реконструкция подразумевает под собой замену и (или) восстановление несущих строительных конструкций объекта капитального строительства», – добавили чиновники.

В общем, судя по всему, «Полёту» предстоит серьёзная «перестройка». Отметим, что здание могло прийти в такое состояние, в том числе, и из-за долгого простоя. Например, в 2016-м году на его ремонт выделялось всего 19 миллионов рублей (правда, этих денег всё же не хватило для осуществления намеченных планов).

ИА «Орелград»